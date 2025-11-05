  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»
Фото
38

Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»

Болельщики «Зенита» вывесили баннер в ответ на расхожую кричалку соперников.

Сегодня команда Сергея Семака встречается с «Динамо» в FONBET Кубке России.

Фанаты петербуржцев перед игрой растянули на трибуне большое полотно, на котором написано: «Наш позор вам только снится». Также в какой-то момент за ним появилось изображение спящего с соской во рту человека, видящего во сне трофеи «Зенита».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
болельщики
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Динамо», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
25 минут назадLive
Главные новости
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
10 минут назадLive
Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»
15 минут назад
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция
24 минуты назадLive
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Динамо», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
25 минут назадLive
ЦСКА впервые проиграл «Динамо» Махачкала и впервые пропустил от него
28 минут назад
Сборная Бельгии показала форму к ЧМ-2026 – красную с узором из трезубца и языков пламени. Она отсылает к прозвищу «Красные дьяволы»
29 минут назадФото
«Динамо» Махачкала обыграло ЦСКА благодаря голу Магомедова с пенальти – 1:0
41 минуту назад
Дмитрий Булыкин: «Fan ID подпортил атмосферу на стадионе, но причины бойкота мне до сих пор непонятны. Власти решают все, даже если это непопулярная мера»
51 минуту назад
Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»
сегодня, 16:55
Мусаев одержал 100-ю победу как тренер «Краснодара» – в матче с «Оренбургом» в Кубке
сегодня, 16:46
Ко всем новостям
Последние новости
Генич о Личке: «У «Спартака» нет интереса – сватают туда, чтобы о нем вспомнили. В «Динамо» и «Оренбурге» при Марцеле не хватало баланса – то же сейчас у Станковича»
4 минуты назад
Александр Канищев: «Станкович показывает эмоциональное единение с командой, заряжает «Спартак». Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка. Деян – молодец»
6 минут назад
«Карабах» – «Челси». Эстевао и Гиттенс в старте. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Экс-арбитр Итурральде о руке Тчуамени в матче с «Ливерпулем»: «Очень спорный эпизод. Поставь судья пенальти, пришлось бы смириться»
14 минут назад
Месси включен в сборную МЛС-2025. 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярки
35 минут назад
Алаев о попытке похищения Мостового: «Вызывает недоумение. Не хочется, чтобы такое повторялось, будь то футболист, болельщик и кто угодно»
40 минут назад
«Бавария» о травмированных Хакими, Дембеле и Мендеше: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻»
48 минут назад
«Реал» и Упамекано устно согласовали бесплатный переход летом 2026-го. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)
53 минуты назад
Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»
сегодня, 16:52
Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»
сегодня, 16:39