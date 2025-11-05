Болельщики «Зенита » вывесили баннер в ответ на расхожую кричалку соперников.

Сегодня команда Сергея Семака встречается с «Динамо» в FONBET Кубке России.

Фанаты петербуржцев перед игрой растянули на трибуне большое полотно, на котором написано: «Наш позор вам только снится». Также в какой-то момент за ним появилось изображение спящего с соской во рту человека, видящего во сне трофеи «Зенита ».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Болельщики «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» на матче с петербуржцами