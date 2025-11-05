Экс-арбитр Итурральде о руке Тчуамени в матче с «Ливерпулем»: «Очень спорный эпизод. Поставь судья пенальти, пришлось бы смириться»

Итурральде о руке Тчуамени: поставь арбитр пенальти, пришлось бы смириться.

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод с попаданием мяча в руку Орельену Тчуамени на границе штрафной.

На 30-й минуте матча между «Реалом» и «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:1) мяч после удара Доминика Собослаи попал в руку Орельену Тчуамени на границе штрафной площади. Ковач сперва назначил штрафной удар, потом изучил повтор на предмет пенальти и решил вовсе отменить фол .

«Что касается мнения о том, что его рука была «приклеена к корпусу», то «приклеена» означало бы, что она была у него за спиной. Это такая же рука , как была у Бальде против «Леванте».

Это очень спорный эпизод, и он [судья] проанализировал его и решил, что это не игра рукой. Но если бы он решил иначе, то пришлось бы с этим согласиться.

ВАР не должен вмешиваться, внутри или вне [штрафной] был мяч, это должно определяться автоматически. Если судью и вызывают, то только для проверки возможной игры рукой», – сказал бывший арбитр.