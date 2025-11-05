Биджиев об 1:0 с ЦСКА: «Махачкала» заслуженно победила. У нас был хороший настрой, игроки проявили себя с лучшей стороны»
Хасанби Биджиев: «Динамо» Махачкала заслуженно победило ЦСКА.
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев считает, что его команда заслужила победу над ЦСКА.
Махачкалинцы обыграли москвичей (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Единственный гол был забит с пенальти в добавленное ко второму тайму время.
«У нас был хороший настрой на этот матч. Ребята понимали, что нас ждет сложная игра.
Футболисты «Динамо» проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что заслуженно победили.
Пока не обольщаемся», – сказал Биджиев.
Ответный матч пройдет 26 ноября в Москве.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости