8

Биджиев об 1:0 с ЦСКА: «Махачкала» заслуженно победила. У нас был хороший настрой, игроки проявили себя с лучшей стороны»

Хасанби Биджиев: «Динамо» Махачкала заслуженно победило ЦСКА.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев считает, что его команда заслужила победу над ЦСКА

Махачкалинцы обыграли москвичей (1:0) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Единственный гол был забит с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

«У нас был хороший настрой на этот матч. Ребята понимали, что нас ждет сложная игра.

Футболисты «Динамо» проявили себя с лучшей стороны. Думаю, что заслуженно победили.

Пока не обольщаемся», – сказал Биджиев.

Ответный матч пройдет 26 ноября в Москве.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
