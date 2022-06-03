Четырехкратный чемпион России по легкой атлетике Александр Хютте избил двоих людей в Санкт-Петербурге

Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте избил двоих людей в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

23 мая Хютте напал на 49-летнюю женщину в подъезде дома на Приморском проспекте. Через час он набросился на 54-летнего мужчину в лифте, при этом экс-спортсмен был в одних трусах.

Оба пострадавших госпитализированы: женщина – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами в удовлетворительном состоянии, мужчина – с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в состоянии средней степени тяжести.

Хютте задержан полицией, на него составили административный протокол и возбудили уголовное дело.

В 2017 году бывшего бегуна дисквалифицировали на 4 года за прием запрещенных препаратов и уклонение от сдачи допинг-пробы. Срок дисквалификации отсчитывался с 2015-го.

В сентябре 2021-го Хютте был задержан с наркотиками.

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