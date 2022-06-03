«Анжи» утратил профессиональный статус: «Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче»

«Анжи» утратил профессиональный статус.
Клуб из Махачкалы выступил с заявлением в связи с тем, что не получил от РФС лицензию для выступления в Олимп-ФНЛ-2.
«Анжи» получил отказ в лицензии для выступления в ФНЛ II. В пятницу, 3 июня, апелляционный комитет Российского футбольного союза не допустил клуб к апелляции по получению лицензии на предстоящий сезон Олимп-Первенства России ФНЛ II.
Отсутствие у клуба лицензии означает автоматическую утрату клубом профессионального статуса.
Весь коллектив «Анжи» приложил все возможные усилия для прохождения процедуры лицензирования и до последнего надеялся на положительный исход. Руководство клуба понимает причины отказа и адекватно оценивает финансовое состояние клуба. Для погашения имеющихся задолженностей было приложено максимум усилий. К сожалению, без поддержки спонсоров и партнеров, их оказалось недостаточно.
«Анжи» благодарит каждого, кто внес свой вклад в историю развития клуба. Спасибо всем, кто на протяжении многих лет был с любимой командой и преданно верил в лучшее. Мы говорим спасибо всем футболистам, тренерам, сотрудникам клуба и персоналу команды, которые с честью и достоинством представляли цвета «Анжи» на полях России и Европы.
Уважаемые болельщики! Без вас не было бы красивых игр, больших побед, истории, которую мы создавали вместе. Каждый из вас внес свой вклад в развитие любимого клуба. Вместе мы писали историю «Анжи». Вместе нам предстоит пережить тяжелейшую утрату. Сердце каждого сотрудника «Анжи» разбито вместе с вашим. Все наши мысли сегодня лишь о судьбе родного клуба.
Желто-зеленые, только благодаря вашей потрясающей поддержке нам удавалось достойно представлять честь и имя команды, герб и республику даже в самые тяжелые времена. Мы говорим спасибо каждому из вас. Низкий вам поклон.
Помните, пока имя «Анжи» остается в сердцах болельщиков – «Анжи» будет жить. Мы верим, что это не конец. Мы верим, что однажды «Анжи» вернется. Однажды эта звезда вновь загорится и будет сиять еще ярче!
«Анжи» – это все мы. Семья «Анжи», – говорится в заявлении клуба.
«Анжи» выступал в Олимп-ФНЛ-2. В заключительном матче сезона команда 5 июня должна сыграть в гостях с «Ротором-2». По итогам сезона-2018/19 «Анжи» вылетел из РПЛ. Три последних сезона клуб провел в третьем по силе дивизионе.
Напомним, что за клуб, которым владел Сулейман Керимов, выступали Самюэль Это′О, Роберто Карлос, Лассана Диарра и другие известные игроки. Команду тренировал Гус Хиддинк.
«Анжи» был бронзовым призером Премьер-лиги в сезоне-2012/13 и дважды выходил в финал Кубка России (2001, 2013). Команда дважды доходила до плей-офф Лиги Европы – до 1/8 финала в сезонах 2012/13 , 2013/14.