Умер экс-тренер «Стяуа» Еней, выигравший с ней Кубок европейских чемпионов в 1986-м

Умер единственный тренер, выигрывавший Кубок чемпионов с румынским клубом.

Сегодня в возрасте 88 лет ушел из жизни Эмерик Еней.

Бывший полузащитник «Стяуа » в 1986 году привел команду к победе в Кубке европейских чемпионов в качестве тренера. Больше ни одному румынскому клубу не удавалось выиграть этот турнир.

Тренерскую карьеру он завершил в 2000 году, выведя сборную Румынии в четвертьфинал чемпионата Европы.