Умер экс-тренер «Стяуа» Еней, выигравший с ней Кубок европейских чемпионов в 1986-м
Умер единственный тренер, выигрывавший Кубок чемпионов с румынским клубом.
Сегодня в возрасте 88 лет ушел из жизни Эмерик Еней.
Бывший полузащитник «Стяуа» в 1986 году привел команду к победе в Кубке европейских чемпионов в качестве тренера. Больше ни одному румынскому клубу не удавалось выиграть этот турнир.
Тренерскую карьеру он завершил в 2000 году, выведя сборную Румынии в четвертьфинал чемпионата Европы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Informat
