  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»
25

Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»

Петер Шмейхель: в Ливерпуле Трента должны были встречать как героя.

Петер Шмейхель считает, что Трент Александер-Арнолд не заслужил свист на «Энфилде» за переход в «Реал».

Болельщики «Ливерпуля» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридцами (1:0). 

«Знаете что? Меня немного раздражает, даже в каком-то смысле отвратительно, что это [его уход] вообще стало проблемой.

Он отдал «Ливерпулю» столько лет, почти 20. Он выиграл все трофеи, за которые они сражались в свое время. Его нужно встречать как героя.

Даже думать о том, что его могут нехорошо принять, уже плохо», – сказал экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» для CBS.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
logoТрент Александер-Арнолд
logoРеал Мадрид
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
болельщики
стадионы
logoПетер Шмейхель
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беллингем о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Уверен, они ценят то, что он сделал для клуба. Его просто хотели немного сбить с толку»
сегодня, 11:42
Фанаты «Ливерпуля» освистали перешедшего в «Реал» Трента во время разминки перед матчем ЛЧ
вчера, 20:01
«Прощай, крыса». Вандалы испортили мурал с изображением Трента рядом с «Энфилдом»
вчера, 13:15Видео
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда – никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»
2 ноября, 13:42
Главные новости
У «Зенита» ни одного удара в створ в 1-м тайме домашней игры с «Динамо». Команда Карпина чаще била и больше владела мячом
4 минуты назад
«Карабах» – «Челси». 2:1 – Янкович вывел хозяев вперед с пенальти! Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Хасселбайнк поставил Роналду выше Месси при выборе лучшего форварда в истории ЛЧ и предпочел Бензема Шевченко, Раулю, Златану, Салаху, Мбаппе, Анри, Холанду и Левандовскому
13 минут назад
Челестини о 0:1 с «Махачкалой»: «ЦСКА заслужил проиграть с 1‑й по 95‑ю минуту, мы ни разу не ударили по воротам. Для ответной игры нужно принять лучшие решения»
20 минут назад
Фанат «Карабаха» изображал обезьяну после гола «Челси» в матче Юношеской лиги УЕФА в Азербайджане. Клубы осудили инцидент
32 минуты назад
40 футболистов провели 100+ матчей в Лиге чемпионов. Сколько вспомните?
35 минут назадТесты и игры
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
50 минут назадLive
Фанаты «Зенита» вывесили баннер «Наш позор вам только снится» на игре с «Динамо». Клуб выложил фото: «🤫»
59 минут назадФото
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:31Live
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Зенит» принимает «Динамо», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 17:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Барколя об игре «Баварии»: «Удивительно, «ПСЖ» не ожидал этого. Мы не были полностью настроены, начало матча стоило нам очень дорого»
15 минут назад
Биджиев об 1:0 с ЦСКА: «Махачкала» заслуженно победила. У нас был хороший настрой, игроки проявили себя с лучшей стороны»
33 минуты назад
Умер экс-тренер «Стяуа» Еней, выигравший с ней Кубок европейских чемпионов в 1986-м
36 минут назад
Генич о Личке: «У «Спартака» нет интереса – сватают туда, чтобы о нем вспомнили. В «Динамо» и «Оренбурге» при Марцеле не хватало баланса – то же сейчас у Станковича»
44 минуты назад
Александр Канищев: «Станкович показывает эмоциональное единение с командой, заряжает «Спартак». Это лучше, чем когда тренер бубнит себе что-то под нос, как старая бабка. Деян – молодец»
46 минут назад
Экс-арбитр Итурральде о руке Тчуамени в матче с «Ливерпулем»: «Очень спорный эпизод. Поставь судья пенальти, пришлось бы смириться»
54 минуты назад
Месси включен в сборную МЛС-2025. 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярки
сегодня, 17:20
Алаев о попытке похищения Мостового: «Вызывает недоумение. Не хочется, чтобы такое повторялось, будь то футболист, болельщик и кто угодно»
сегодня, 17:15
«Бавария» о травмированных Хакими, Дембеле и Мендеше: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻»
сегодня, 17:07
«Реал» и Упамекано устно согласовали бесплатный переход летом 2026-го. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)
сегодня, 17:02