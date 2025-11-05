Шмейхель о свисте фанатов «Ливерпуля» в адрес Трента: «Его нужно встречать как героя – он отдал 20 лет клубу, выиграл все трофеи. Отвратительно, что уход стал проблемой»
Петер Шмейхель: в Ливерпуле Трента должны были встречать как героя.
Петер Шмейхель считает, что Трент Александер-Арнолд не заслужил свист на «Энфилде» за переход в «Реал».
Болельщики «Ливерпуля» освистывали своего бывшего защитника во время матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с мадридцами (1:0).
«Знаете что? Меня немного раздражает, даже в каком-то смысле отвратительно, что это [его уход] вообще стало проблемой.
Он отдал «Ливерпулю» столько лет, почти 20. Он выиграл все трофеи, за которые они сражались в свое время. Его нужно встречать как героя.
Даже думать о том, что его могут нехорошо принять, уже плохо», – сказал экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» для CBS.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости