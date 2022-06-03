Winline станет беттинг-партнером РПЛ. Контракт на 4 года и 9,2 млрд рублей

Российская Премьер-лига нашла беттинг-партнера.

Спонсором чемпионата станет букмекерская компания Winline.

Стороны договорились о 4-летнем контракте, сумма сделки – 9,2 млрд рублей.

Ранее от сотрудничества с РПЛ отказалась «Лига Ставок».

РПЛ и «Лига Ставок» договорились о спонсорском контракте в феврале этого года. Это произошло по итогам тендера, который проводился в несколько раундов. Стартовая цена для второго раунда тендера составляла более 13 миллиардов рублей. Источники в РПЛ сообщали, что сумма превысит 15 миллиардов рублей.

По действующему контракту, который заканчивается летом, получает от «Лиги Ставок» около 600 млн рублей в год – 2,4 миллиарда за 4 года.