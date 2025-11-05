«Бавария» о травмированных Хакими, Дембеле и Мендеше: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻»
«Бавария» пожелала скорейшего восстановления игрокам «ПСЖ».
«Бавария» пожелала здоровья травмированным футболистам «ПСЖ».
Мюнхенцы победили парижан (2:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Усман Дембеле покинул поле на 25-й минуте матча из-за повреждения икроножной мышцы.
Ашраф Хакими был вынужденно заменен в конце первого тайма после подката сзади от Луиса Диаса. Вингер «Баварии» получил за него прямую красную карточку.
Также «ПСЖ» сообщил, что Нуну Мендеш выбыл на несколько недель из-за растяжения связок левого колена.
Аккаунт «Баварии» в X репостнул новость о состоянии здоровья игроков парижан с подписью: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻».
У Дембеле травма икроножной мышцы, у Мендеша – растяжение связок колена. Футболисты «ПСЖ» выбыли на несколько недель
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости