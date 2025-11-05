«Бавария» о травмированных Хакими, Дембеле и Мендеше: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻»

«Бавария» пожелала скорейшего восстановления игрокам «ПСЖ».

«Бавария » пожелала здоровья травмированным футболистам «ПСЖ».

Мюнхенцы победили парижан (2:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Усман Дембеле покинул поле на 25-й минуте матча из-за повреждения икроножной мышцы.

Ашраф Хакими был вынужденно заменен в конце первого тайма после подката сзади от Луиса Диаса . Вингер «Баварии» получил за него прямую красную карточку.

Также «ПСЖ» сообщил, что Нуну Мендеш выбыл на несколько недель из-за растяжения связок левого колена.

Аккаунт «Баварии» в X репостнул новость о состоянии здоровья игроков парижан с подписью: «Желаем вам скорейшего и полного восстановления! 🙏🏻».

