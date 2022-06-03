Быстров о дисквалификации Воронкова: «Нельзя человека называть расистом за одно высказывание»

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Владимир Быстров высказался о дисквалификации волейбольного тренера за расизм.

Андрей Воронков из «Локомотива» по ходу матча с «Уралочкой», за которую выступала кубинка Айлама Монталво, сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво была единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов. 

«Я придерживаюсь той точки зрения, что нельзя человека называть расистом только по одному его высказыванию.

Про кого он говорил во время матча – это вопрос. Пока не вынесли официального наказания – оправдываться и что-то говорить в СМИ себе дороже», – сказал бывший хавбек «Зенита» и «Спартака».

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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