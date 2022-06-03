Олег Матыцин: «Россия – страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний. Мы сделаем все, чтобы защитить российский спорт»

Министр спорта России Олег Матыцин на XI летней Спартакиаде учащихся России в Уфе высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Сегодня непростые условия для развития российского спорта, он находится под международным давлением, идет период санкций по отношению к российскому спорту. Но любой кризис – это время возможностей.

Мы делаем все необходимое, чтобы проанализировать, понять ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований, прежде всего для российских спортсменов, и мы открыты для участия иностранных коллег из дружественных стран.

Этот период даст нам понимание, что Россия – огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний, мы сделаем все необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации.

На нас смотрит весь мир, и от нашего поведения, наших решений зависит в том числе и развитие международного спорта, который без России не сможет быть успешным.

Очень важно создавать максимально комфортные условия нашим детям и всем гражданам страны для занятий спортом.

Спартакиада учащихся – как лакмусовая бумажка развития спорта, от того, как мы организуем занятия детей в регионах, как мы проводим такие праздники, как финал Спартакиады, зависит развитие спорта в целом», – подчеркнул Матыцин.