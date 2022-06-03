Рылов, Нагорный и сестры Аверины примут участие в Петербургском международном экономическом форуме

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию , олимпийский чемпион по спортивной гимнастике , чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Спортсмены примут участие в деловой программе ПМЭФ – в сессии «Чемпионы: от медали к бренду», которая пройдет 16 июня.

«Российские спортсмены временно лишены возможности выступать на международной арене, но их потенциал выходит далеко за рамки добычи медалей.

Развитие личных брендов лидеров сборной России, расширение их функционала с учетом задач общества, подготовка к возможной работе в международных федерациях, подключение к развитию массового и корпоративного спорта, создание авторских школ – все это возможности и для самих спортсменов, и для государства, и для потенциальных партнеров.

Как раскрыть этот потенциал, помочь спортсменам выстроить диалог с обществом и бизнесом станет темой сессии на главном деловом событии года», – заявил директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов.

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