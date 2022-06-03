Евгений Савин: «Моей маме звонили и говорили: вы кого воспитали? Вы ##### звоните пенсионерам, позвоните мне. Что я сделал не так, кого предал, какую родину?»

рассказал, что после выпуска «Красавы» об его маме звонили неизвестные люди.

«В прошлом году у меня был выпуск про Беларусь — о том, что игроков за поддержку протестов против Лукашенко выгоняли из сборной, клубам угрожали, избивали фанатов. Недавно мой юрист рассказал, что на меня завели уголовное дело, по которому мне грозит до 5 лет лишения свободы. Так что в Беларусь мне дорога закрыта. И вот тогда, год назад, мне люди говорили: а если в России такое произойдет, ты сможешь об этом сказать? Я отвечал: надеюсь, у меня хватит смелости. Ну, посмотрим теперь, что в России будет. Не удивлюсь, если тоже возбудят дело.

Моей маме звонили после выпуска об Украине на следующий день. Я никогда не слышал свою мать, рыдающей в трубку 50 минут. Никогда в жизни.

Просто звонили люди и говорили: вы кого воспитали? И мне хотелось просто найти этих людей, сказать: слушайте, вы ##### (зачем – прим.) звоните пенсионерам? Позвоните мне. Что я сделал не так, кого предал, какую родину?

Я знаю, что людей, которые репостили выпуск, таскали на допросы. Например, простой парень из Перми, у которого футбольный паблик. Он рассказал, что его вызывали в отделение и допрашивали. Расспрашивали, есть ли у меня иностранное финансирование. Я не удивлюсь, если меня скоро признают иностранным агентом», – сказал сказал блогер и экс-игрок тульского «Арсенала», «Амкара» и «Урала».