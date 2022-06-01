Надаль победил Джоковича, Радулов возвращается в КХЛ, Бензема – лучший игрок ЛЧ, санкции против Кабаевой, Ротенберг ушел из «Локомотива», «Красава» уезжает из России и другие новости

1. Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича и в 15-й раз (рекорд!) вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». За выход в финал он поборется с Александром Зверевым, который в четырех сетах обыграл Карлоса Алькараса. У женщин в полуфинал вышли Мартина Тревисан и 18-летняя Кори Гауфф.

2. Александр Радулов подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», об этом сообщил агент хоккеиста. 35-летний нападающий заработает 80 миллионов рублей за первый сезон и 90 – за второй. Казанский клуб пока не объявил о трансфере официально, но анонсировал переход роликом из фильма «Парк Юрского периода».

3. Бензема признан лучшим игроком Лиги чемпионов с 15 голами в 12 играх. Винисиус стал лучшим молодым игроком турнира. В символическую сборную турнира от УЕФА помимо них попали Мбаппе, де Брюйне, Рюдигер, еще 2 игрока «Реала» и 4 футболиста «Ливерпуля».

4. Кубок Стэнли. «Колорадо» и «Эдмонтон» устроили перестрелку в первом матче финала Запада – 8:6! Причем «Ойлерс» чуть не спаслись, сделав 6:7 после 3:7.

У Коннора Макдэвида уже 29 очков в 13 матчах, а Леон Драйзайтль сделал 2+ передачи в 6-м матче подряд и побил рекорд Гретцки по продолжительности такой серии в плей-офф.

5. Канада ввела санкции против Алины Кабаевой. Ранее о санкциях против бывшей гимнастки объявила Великобритания.

6. Евгений Савин объявил, что его клуб «Красава» переедет из России. Ранее блогер покинул Россию после выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием украинских спортсменов.

7. Перишич перешел в «Тоттенхэм» свободным агентом. Контракт с хорватом, игравшим за «Интер», рассчитан до 2024 года.

8. В «Локомотиве» ушла эпоха – Борис Ротенберг покинул клуб по истечении срока контракта. Защитник не играл с декабря 2018 года.

9. «Ливерпуль» потребовал у министра спорта Франции извинений за слова о фанатах после беспорядков на финале Лиги чемпионов. Ранее Амели Удеа-Кастера обвинила их в происшествиях, указав, что многие из них прибыли на матч без билетов или с фальшивками.

Возможно, что обвинения министра спорта небезосновательны – выяснилось, что перед финалом было просканировано 2 800 фальшивых билетов. Все – у входов для английских фанатов.

10. Ваноли хочет остаться в «Спартаке» и исправить результат в РПЛ. Семья просит его вернуться в Италию – они редко видятся.

11. Вылетевшая из РПЛ «Уфа» может начать сезон в ФНЛ-2. Профессиональный статус хотят сохранить ради детской школы.

12. Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес подписал с командой новое соглашение до конца 2024 года.

13. «Реал» заплатит 80+20 млн евро за Тчуамени, трансфер оформят на этой неделе. «Мадрид» пошел на увеличение предложения в ответ на 100 млн евро, предложенных «ПСЖ» за игрока «Монако».

14. Федотов – главный кандидат «Динамо» на пост тренера. Велика вероятность, что он откажет и останется в «Сочи».

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