  • Барколя об игре «Баварии»: «Удивительно, «ПСЖ» не ожидал этого. Мы не были полностью настроены, начало матча стоило нам очень дорого»
Барколя об игре «Баварии»: «Удивительно, «ПСЖ» не ожидал этого. Мы не были полностью настроены, начало матча стоило нам очень дорого»

Брэдли Барколя: «Бавария» удивила, вечер выдался тяжелым для «ПСЖ».

Брэдли Барколя признался, что игра «Баварии» превзошла ожидания «ПСЖ».

Парижане уступили мюнхенцам (1:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, играя в большинстве весь второй тайм.

«Это удивительно. Мы знали, что будет сложно. Честно говоря, мы этого не ожидали, но постараемся извлечь из этого матча положительные моменты, потому что вечер выдался действительно тяжелым.

Это полезный сигнал. Нам противостояла очень сильная команда, и мы постараемся как можно быстрее реабилитироваться.

Нам не хватало концентрации в некоторых моментах, что привело к голам. Не все было плохо, мы очнулись, но начало матча стоило нам очень дорого. Мы не были полностью настроены на игру с самого начала, и первый тайм был очень посредственным, что и привело к нашему поражению», – сказал вингер «ПСЖ» после матча.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
