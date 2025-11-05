  • Спортс
  Фанат «Карабаха» изображал обезьяну после гола «Челси» в матче Юношеской лиги УЕФА в Азербайджане. Клубы осудили инцидент
Фанат «Карабаха» изображал обезьяну после гола «Челси» в матче Юношеской лиги УЕФА в Азербайджане. Клубы осудили инцидент

Игроки молодежки «Челси» столкнулись с расизмом от фанатов «Карабаха».

Матч «Карабаха» и «Челси» в Юношеской лиге УЕФА останавливали из-за проявления расизма на трибунах.

Молодежная команда «Челси» одержала выездную победу со счетом 5:0.

17-летний форвард «синих» Сол Гордон, открывший счет на 57-й минуте, отпраздновал гол вблизи группы болельщиков «Карабаха» на трибунах, после чего те вступили в конфликт с игроками. По словам очевидцев, кто-то из зрителей звуками и жестами изображал обезьяну.

После того, как футболисты пожаловались на расизм арбитру Дмитрию Кубряку, матч был остановлен на несколько минут.

«Нам известно об инциденте во время матча Юношеской лиги УЕФА в Азербайджане, когда после забитого гола несколько наших игроков подверглись расистским оскорблениям со стороны одного из зрителей.

Расизм и любые формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемы, им нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы решительно осуждаем эти действия. Наши игроки пользуются полной поддержкой клуба, и мы немедленно сообщили об инциденте делегату матча и команде хозяев, мы ожидаем, что этот вопрос будет тщательно расследован в соответствии с дисциплинарными процедурами УЕФА», – говорится в заявлении «Челси».

Впоследствии представитель «Карабаха» принес извинения, заявив, что случившееся «не соответствует ценностям клуба», и пообещав провести тщательное расследование.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
