«Владимиру Владимировичу кто-то надул в ухо, что должны наши мальчики играть – и они в неконкурентной среде играют, деградируют от этих бабок». Савин о лимите и госденьгах в футболе

высказался о лимите на легионеров и государственных деньгах в футболе.

«Каждый год наша лига и наш футбол деградируют по ряду причин. Первое: это государственные деньги. Ни один клуб не настроен на то, чтобы зарабатывать. Всем выделяется бабло. Покупаются легионеры или платятся большие контракты россиянам, потому что у них паспорт. Это позорище, когда три клуба в 2020 году в Лиге чемпионов из 18 игр выиграли одну.

У нас бюджет у 18 000 000 000 бюджетных рублей. Я когда к [Леониду] Слуцкому приезжал в Голландию, у него была куча обязательств. Например, попасть в еврокубки, чтобы получить деньги от УЕФА. Нужно продать трех футболистов, чтобы деньги пришли в клуб, поднять из академии трех футболистов, чтобы работала вертикаль из академий. В Европе все клубы – частные и рассчитывают на собственные заработки, а не на освоение государственных денег.

Второй момент – лимит. Захотелось Владимиру Владимировичу, кто-то ему надул в ухо, что должны наши мальчики играть – и наши мальчики в неконкурентной среде играют и получают бабло. Они сходят с ума, они деградируют от этих бабок. Они оторваны от земли. Понимаешь, сколько футболистов в Европе играют из россиян? Один [Александр] Головин, да еще [Денис] Черышев и [Алексей] Миранчук, которые играют не так стабильно. Остальные сидят и мучаются.

Поэтому государственные деньги и лимиты – это первое, что нужно выводить. Понятно, что с бюджетов сразу нельзя слезть. Но потихоньку нужно сделать так, чтобы клубы жили по средствам, чтобы привлекали частных инвесторов. Но этого никто не будет делать, потому что так или иначе спорт – это политический рычаг», – сказал блогер и экс-игрок тульского «Арсенала», «Амкара» и «Урала».