Овечкин, Свечников и Барбашев вошли в список главных разочарований плей-офф-2022 по версии The Athletic

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Александр Овечкин вошел в список главных разочарований плей-офф-2022 по версии The Athletic.

Издание представило символическую сборную игроков, выступление которых разочаровало.

Из россиян в список также попали Андрей Свечников («Каролина») и Иван Барбашев («Сент-Луис»).

Вратари: Якоб Маркстрем («Калгари»), Марк-Андре Флери («Миннесота»), Джек Кэмпбелл («Торонто).

Защитники: Роман Йоси («Нэшвилл»), Крис Летанг («Питтсбург»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Райан Сутер («Даллас»), Ноа Хэнифин («Калгари»), Бен Чиарот («Флорида).

Нападающие: Джонатан Юбердо («Флорида»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Микко Рантанен («Колорадо»), Филип Форсберг («Нэшвилл»), Андрей Свечников («Каролина»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Тэйлор Холл («Бостон»), Кевин Фиала («Миннесота»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Иван Барбашев («Сент-Луис»), Алекс Киллорн («Тампа») и Йеспери Котканиеми («Каролина»).

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