Месси включен в сборную МЛС-2025. 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярки

Лионель Месси вошел в сборную МЛС-2025.

Лионель Месси включен в символическую сборную регулярного чемпионата МЛС . Ее состав был определен журналистами, игроками лиги и тренерами.

38-летний нападающий отметился 29 голами и стал лучшим бомбардиром первой части сезона.

В команду года попали:

– вратарь : Дэйн Сент-Клэр («Миннесота »);

– защита : Тристан Блэкмон («Ванкувер»), Александр Фриман («Орландо»), Якоб Глеснес («Филадельфия»), Кай Вагнер («Филадельфия»);

– полузащита : Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Эвандер («Цинциннати»), Кристиан Ролдан («Сиэтл»);

– нападение : Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»).