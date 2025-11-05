Месси включен в сборную МЛС-2025. 38-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром регулярки
Лионель Месси вошел в сборную МЛС-2025.
Лионель Месси включен в символическую сборную регулярного чемпионата МЛС. Ее состав был определен журналистами, игроками лиги и тренерами.
38-летний нападающий отметился 29 голами и стал лучшим бомбардиром первой части сезона.
В команду года попали:
– вратарь: Дэйн Сент-Клэр («Миннесота»);
– защита: Тристан Блэкмон («Ванкувер»), Александр Фриман («Орландо»), Якоб Глеснес («Филадельфия»), Кай Вагнер («Филадельфия»);
– полузащита: Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Эвандер («Цинциннати»), Кристиан Ролдан («Сиэтл»);
– нападение: Дени Буанга («Лос-Анджелес»), Андерс Дрейер («Сан-Диего»), Лионель Месси («Интер Майами»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт МЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости