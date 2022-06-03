Пеле обратился к Путину, условия «Спартака» на Суперкубок, Рюдигер в «Реале», а Шварц – в «Герте», «Бостон» выиграл первый матч финала НБА и другие новости

1. Величайший футболист планеты Пеле обратился к Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине: «Остановите это». Однако выяснилось, что легендарный бразилец, оказывается, «не имеет права обращаться с такими заявлениями».

2. «Спартак» попросил назначить иностранных судей на матч с «Зенитом» за Суперкубок и сдвинуть дату игры. Свою позицию клуб объяснил слухами о проведении матча в Петербурге. Гендиректор «Зенита» ответил, что питерцы готовы принять матч у себя в любой день по выбору РФС.

3. Лето только началось, однако клубы уже оформили несколько топ-трансферов. Рюдигер бесплатно перешел в «Реал» из «Челси», покинувший «Динамо» Шварц принял «Герту», а Мата попрощался с «МЮ», где провел 8 лет. «Спартак» отпустил Кутепова, «Рубин» подписал экс-форварда «Оренбурга» Фамейе.

4. В первом матче финала плей-офф НБА «Голден Стэйт» уступил «Бостону» (108:120), проиграв 16:40 в четвертой четверти. «Селтикс» реализовали 51% трехочковых бросков.

5. Дарья Касаткина уступила первой ракетке мира Иге Швентек в полуфинале «Ролан Гаррос». Польку ждет встреча с Кори Гауфф – самой молодой финалисткой ТБШ после Шараповой на «Уимблдоне»-2004.

6. В финале Единой лиги ВТБ «Зенит» сравнял счет в серии с ЦСКА (82:63, 3-3).

7. Камила Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек».

8. Кубок Стэнли. «Колорадо» засушил «Эдмонтон» во втором матче финала Запада (4:0, 2-0). Ворота «Эвс» защищал Павел Францоуз, отразивший 24 броска.

9. Концерт ДДТ на стадионе «Спартака» перенесли на 2023-й год – из-за позиции группы по спецоперации.

10. Путин наградил Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

11. Шотландский судья Нейпир сделал каминг-аут, вдохновившись примером хавбека «Блэкпула» Дэниелса. Тем временем сборная США поддержала ЛГБТК+ в матче с Марокко.

12. Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал миллиардером.

13. Самый дикий слух дня: Карпин якобы готов перейти в «Динамо», но только вместе со спортивным директором Рыскиным. Валерий Георгиевич отреагировал на это в своем стиле.

Цитаты дня

Мохамед Салах: «Отказался бы от всех личных наград ради возможности переиграть финал ЛЧ, но футбол так не работает»

Матыцин об отнятых у России турнирах: «Международным федерациям отправлены письма о компенсациях. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа»

Андрей Аршавин: «У «Спартака», ЦСКА, «Динамо» есть ресурсы, чтобы бороться с «Зенитом». В 90-х была большая разница между «Спартаком» и остальными»

Продюсер Роднянский о пропаганде в спортивных фильмах: «Цель одна – заразить молодое поколение ностальгией по империи»

Дмитрий Губерниев: «Мои футбольные эфиры самые востребованные и рейтинговые, их разбирают на цитаты. Специальная служба считала»

Карим Бензема: «Я анализировал все, что делал Роналду, но повторить это на его уровне невозможно»