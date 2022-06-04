Савин о шоу «Есть тема!» про «КраСаву»: «На канале просто поливают человека грязью. Переключи пару кнопок ТВ – и увидишь то же самое. Почему в футболе должно быть по-другому?»

Евгений Савин высказался о реакции «Матч ТВ» на его выпуск о ситуации на Украине.

Блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева. Вскоре на федеральном канале вышло ток-шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба».

«Прямо во время того эфира, где меня поливали грязью и обвиняли в предательстве, мне написали ведущие – не те, что в кадре были, но другие. Они просили прощения и говорили: мы к этому не причастны.

Футбол в России – это и есть Россия. Ну а чему тут удивляться? Вот ты включаешь сейчас Второй канал или – разве ты не то же самое увидишь? Я решил дать высказаться украинским спортсменам, я имею на это право. Мы дали альтернативу в ответ на то, что говорят по телеку у нас в России.

, которая была на этом эфире, вообще какое отношение имеет, извините, к экспертной оценке чего-либо в спорте? Они на канале просто поливают человека грязью. Говорят, что он должен поехать в тюрьму, что нужно забрать у него российский паспорт. Что надо плюнуть в лицо ему.

Но ты просто переключи пару кнопок телевизора, и ты увидишь все то же самое. Почему в футболе должно быть по-другому?» – сказал Савин.

Евгений Савин покинул Россию после выпуска с украинскими спортсменами