Трофей Месси с Аргентиной, Украина в финале стыков, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» на тай-брейке, Бакаев ушел из «Спартака», Погба из «МЮ» и другие новости утра

1. Аргентина разгромила Италию (3:0) и выиграла первый розыгрыш Финалиссимы – матча чемпиона Европы против обладателя Кубка Америки. Лионель Месси, отдавший два голевых паса, взял второй трофей с национальной сборной, а всего за карьеру – 40-й!

2. Сборная Украины в гостях победила команду Шотландии (3:1) в полуфинале турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022. Теперь в решающем стыковом матче украинцы встретятся с Уэльсом 5 июня.

3. Кубок Стэнли. Финал Востока. Два очка Артемия Панарина помогли «Рейнджерс» разобраться с «Тампой» (6:2) и повести 1-0 в серии. Игорь Шестеркин выиграл 7-й домашний матч подряд в плей-офф.

4. Андрей Рублев уступил Марину Чиличу в четвертьфинале «Ролан Гаррос» на решающем тай-брейке, Каспер Рууд прошел Хольгера Руне. Дарья Касаткина обыграла Веронику Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». Швентек прошла Джессику Пегулу.

5. Трансферы. «Спартак» объявил об уходе Зелимхана Бакаева на правах свободного агента. «Эльче» выкупил Эсекиэля Понсе у «Спартака», а Илья Кутепов сам рассказал об уходе из московской команды.

«МЮ» объявил об уходе Поля Погба свободным агентом, Джесси Лингард тоже уходит. «Реал» объявил об уходе Гарета Бэйла и Иско, игравших за клуб с 2013-го. «Барселона» и «МЮ» начали переговоры о переходе де Йонга, каталонцы оценивают Френки в 85 млн евро.

6. Курту Зума на 5 лет запретили держать дома кошек. Защитник «Вест Хэма» также наказан 180 часами общественных работ за избиение животных.

7. Жерар Пике и Шакира, кажется, расстались – из-за измен защитника «Барселоны». А вот Александр Кержаков женится в 4-й раз – на кинопродюсере Евгении Ледащевой.

8. Компания Татьяны Навки анонсировала шоу «Аленький цветочек» в Сочи и отметила аккаунт Камилы Валиевой.

9. Финансы клубов РПЛ. У «Локомотива» наибольший убыток в 2021-м – 2,28 млрд рублей, «Спартак» – 2-й с 1 млрд, «Зенит» – 9-й со 165 млн, «Рубин» лидирует по прибыли – 1,19 млрд. «Краснодар» потратил свыше 1 млрд рублей на молодежный футбол, «Зенит» – 2-й с 709 млн, «Спартак» – 5-й с 202 млн, меньше всех в лиге потратили «Крылья» – 9 млн.

10. Новым владельцем «Милана» станет американская компания RedBird Capital. Уже официально. За клуб заплатят 1,2 млрд евро, сделку закроют к сентябрю.

11. Александр Радулов будет получать в «Ак Барсе» 200 млн рублей за сезон с учетом бонусов.

12. Блогер Евгений Савин может купить кипрский клуб из 2-й лиги и переименовать его в «Красаву».

13. Средняя стоимость билетов на финальную серию «Уорриорз» – «Селтикс» – 3 241 доллар. Это второй показатель в истории НБА.

14. Бенжамена Менди обвинили в 8-м изнасиловании. Всего защитнику «Манчестер Сити» вменяют 10 преступлений на почве секса.

15. Бывший финансовый директор компании Хабиба Нурмагомедова, продающей стритфуд, отсудила 850 тысяч рублей у Meat By Khabib из-за невыплаченной зарплаты.

Цитаты дня:

«Александр Тихонов – просто пидорас. Он свечку держал, что ли?» Губерниев о том, что Тихонов назвал Максима Галкина геем

Зеленский о 3:1 с Шотландией: «Вышли. Бились. Выстояли. Победили. Потому что украинцы!»