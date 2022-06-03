«Барселона» показала новую домашнюю форму – с вертикальными полосами трех цветов. Она посвящена Олимпиаде-1992

представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.

Комплект, подготовленный компанией , выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор – со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.

Как пишет пресс-служба клуба, комплект отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах, выпущенных к той Олимпиаде.

На спине у футболистов теперь будет размещен логотип Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Фото: сайт «Барселоны»