«Барселона» показала новую домашнюю форму – с вертикальными полосами трех цветов. Она посвящена Олимпиаде-1992

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«Барселона» представила домашнуюю форму на сезон-2022/23.

Комплект, подготовленный компанией Nike, выполнен в темно-синем, голубом и гранатовом цветах. Отметим, что у «Барселоны» сменился титульный спонсор – со следующего сезона на груди будет размещен логотип музыкального сервиса Spotify.

Эта форма приурочена к 30-й годовщине Олимпиады-1992, состоявшейся в Барселоне.

Как пишет пресс-служба клуба, комплект отражает дух Барселоны-1992, а графические элементы, использованные в дизайне этой формы, схожи с теми, что использовались на плакатах, выпущенных к той Олимпиаде.

На спине у футболистов теперь будет размещен логотип Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Фото: сайт «Барселоны»

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