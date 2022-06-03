Песков о санкциях против Навки: «Европа следует за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать бесполезно, там нет справедливого суда»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Политика Фигурное катание

Дмитрий Песков высказался о том, что его супруга Татьяна Навка попала под санкции Евросоюза.

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду попала под персональные санкции ЕС.

«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», – сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее санкции против Навки ввели США.

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