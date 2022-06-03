Евгений Савин: «Спорт вне политики» – это полный ######. Когда нужно махать флагами и приезжать в «Лужники» на непонятные концерты – это быстро организуется»

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Евгений Савин рассказал о своем отношении к фразе «Спорт вне политики». 

«Понимаешь, мы все живем и жили последние недели тем, что началась спецоперация. Но вот это так сказалось на футболе, что людям на матчах даже второй лиги рекомендовали всю эту историю поддержать. А как иначе? Ведь 97% футбольных клубов существует за государственные деньги.

И вот теперь ответь мне на вопрос: футбол вне политики или он в политике? Мне кажется, в политике. 

Почти весь спорт – на госбюджете. Как только нужно махать флагами или, я не знаю, приезжать в «Лужники» на непонятные концерты – все это быстро организуется. Спорт – один из рычагов, чтобы проводить массовые акции поддержки власти. 

Поэтому «Спорт вне политики» – это полный ###### (обман)», – сказал блогер и экс-игрок тульского «Арсенала», «Амкара» и «Урала».

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