Легионерам разрешат приостановить контракты с клубами РПЛ на весь сезон-2022/23 («РБ Спорт»)

Иностранцы, вероятно, смогут приостанавливать контракты с клубами РПЛ и в следующем сезоне.

Как пишет «РБ Спорт», ссылаясь на свои источники, с большой долей вероятности такой сценарий будет реализован в предстоящем сезоне. Этот вариант называют наиболее вероятным.

Клубы РПЛ опасались, что после 30 июня футболистов освободят от обязательств и разрешат им уйти на правах свободных агентов, но, вероятно, этого не случится.

Скорее всего, игрокам разрешат приостанавливать действие контрактов с российскими клубами не только на ближайшие полгода, но и на весь сезон-2022/23.