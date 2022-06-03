На полуфинале «Ролан Гаррос» на корт выбежала женщина и приковала себя к сетке

В третьем сете полуфинала между и на корт выбежала активистка. Она приковала себя к сетке за шею.

На футболке у нее написано «У нас осталось 1028 дней».

Пока охрана разбирались с женщиной, игроки ушли с корта. Перерыв в матче составил примерно 10 минут, и после него Чилич с Руудом заново разминались.

Вскоре после акции активистская организация Dernière Rénovation написала, что девушку зовут Ализе, ей 22 года, и таким образом она хотела привлечь внимание к проблемам изменения климата.

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