На полуфинале «Ролан Гаррос» на корт выбежала женщина и приковала себя к сетке

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В третьем сете полуфинала «Ролан Гаррос» между Каспером Руудом и Марином Чиличем на корт выбежала активистка. Она приковала себя к сетке за шею.

На футболке у нее написано «У нас осталось 1028 дней».

Пока охрана разбирались с женщиной, игроки ушли с корта. Перерыв в матче составил примерно 10 минут, и после него Чилич с Руудом заново разминались.

Вскоре после акции активистская организация Dernière Rénovation написала, что девушку зовут Ализе, ей 22 года, и таким образом она хотела привлечь внимание к проблемам изменения климата.

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