Вице-президент «Барсы» подтвердил снижение зарплат игроков: «Наша ведомость – 560 млн евро. У «Баварии» – 300 млн, у «Реала» – 400 млн»

Зарплатная ведомость «Барселоны» почти в два раза выше, чем у «Баварии».

Об этом сообщил вице-президент каталонского клуба Эдуард Ромеу.

«Матеу Алемани проделал отличную работу. Наша зарплатная ведомость – 560 миллионов евро. Это в два раза больше, чем у «Баварии», – у них 300 млн евро, а у – 400 млн евро. С каждым игроком мы будем вести переговоры в индивидуальном порядке.

Ситуация с ветеранами команды будет развиваться в соответствии с интересами клуба. В первую очередь мы пообщаемся с футболистами, у которых самые большие контракты.

Решение [об уходе] принимает сам игрок. У футболистов есть какие-то соглашения, которые кто-то подписал за них. Здесь речь о том, что кто-то кладет руку в их карман. В этом нет ничего такого.

Мы не можем позволить себе некоторые вещи и должны дать этому оценку. Они никого не обманули, а «Барса» соблюдала условия их контрактов. Теперь мы должны вести с ними переговоры», – сказал Ромеу в интервью El món a RAC1.

Ранее стало известно, что планирует снизить зарплаты на 50% почти всем игрокам, кроме тех, кто пришел зимой или недавно продлил контракты.