Генич о Личке: «У «Спартака» нет интереса – сватают туда, чтобы о нем вспомнили. В «Динамо» и «Оренбурге» при Марцеле не хватало баланса – то же сейчас у Станковича»
Константин Генич оценил информацию о том, что бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка может возглавить «Спартак».
«Личку, как мне кажется, умышленно сейчас сватают в «Спартак» через разные порталы и через разных людей, чтобы о Марцеле снова вспомнили. Думаю, у «Спартака» нет интереса. Вообще нет интереса к Марцелу Личке! Но вот некоторые телеграм-каналы пишут об этом. За деньги, за дружбу... Не знаю...
А Кахигао с Личкой, возможно, никогда и не общался. Мое мнение о Личке и «Спартаке»? Хочешь, чтобы с этим составом команда играла весело – будет весело. Будет какой-то суперуспешный, фартовый сезон, и все придет к последнему матчу, в котором Марцел, может быть, не сработает. Это игра в рулетку.
Мы знаем, как играли «Оренбург» и «Динамо» при нем. Что про него говорили? Не хватает баланса. Что говорим сейчас про «Спартак» Станковича? То же – не хватает баланса», – сказал комментатор «Матч ТВ» Генич.
