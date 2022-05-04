«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, Малкин принес «Питтсбургу» победу в 3-м овертайме, «Реал» и «Зенит» без чемпионских коридоров, Месси и Почеттино вне списка лучших Лиги 1 и другие новости

1. «Вильярреал» был очень близок к сенсации, шокировав «Ливерпуль» двумя голами к перерыву, однако во втором тайме «красные» перевернули игру и вышли в финал Лиги чемпионов. Для Клоппа это четвертый финал в карьере, а «Ливерпуль» при нем добрался до решающего матча уже в третий раз. Вообще же «красные» по финалам ЛЧ уступают только трем клубам, впереди «Реал» или «Ман Сити».

2. Кубок Стэнли. «Питтсбург» одолел «Рейнджерс» (4:3 3ОТ), Евгений Малкин забросил победную шайбу на 106-й минуте.

«Вашингтон» с вернувшимся Овечкиным обыграл «Флориду» (4:2), в активе Александра – перехват и пас Кузнецову на победный гол. Все результаты дня – здесь.

3. «Атлетико» объявил, что не будет организовывать для «Реала» чемпионский коридор. Пеп Гвардиола добавил, что таких почестей «Мадрид» не получит и от «Ман Сити». Впрочем, Луку Модрича эта тема вообще не волнует, хотя Фернандо Йерро грамотно объяснил, что значит данная традиция.

«Спартак» тоже наотрез отказался от идеи устроить коридор почета для «Зенита», несмотря на многочисленные призывы: в том числе от Карреры и помощника Федуна Камоцци.

4. Во Франции назвали претендентов на индивидуальные награды сезона: Почеттино не номинирован на приз лучшему тренеру, а Месси – лучшему игроку. Бензема, Дембеле и Канте – в числе претендентов на награду лучшему игроку, выступающему за рубежом.

5. Константин Генич извинился перед Артемом Дзюбой за оскорбления, но при этом отметил, что с точки зрения маркетинга их спор привлекателен для российского футбола.

6. НБА. 30 очков Брауна помогли «Бостону» разгромить «Милуоки».

7. «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным и примет решение после сборов. Вы удивитесь, но к Александру нет претензий по тренировкам и быту.

8. Топ-сделка в КХЛ: «Динамо» обменяет Шипачева, Войнова и Галиева в «Ак Барс» на 1000 рублей и сделает ставку на модель ХК МВД.

9. Госдеп США установил, что баскетболистка Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России.

10. Футболку Месси купили за 427 тысяч евро. В ней он забил 500-й гол за «Барсу» – «Реалу» на «Бернабеу».

11. Алина Загитова 4 и 5 мая проведет мастер-классы в Хабаровске.

12. В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович.

Цитаты дня

Модрич о мнении, что «Реалу» везет в ЛЧ: «Нас это смешит. Чтобы побеждать из года в год, одной удачи мало»

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»

Зарема об отстранении России: «Спорт вне политики!» кричат те, в чьем государстве несменяемый футбольный гегемон. «Чертаново» дало стране больше футболистов, чем газовый магнат»

Фоссесхолм о речи Степановой в Кремле: «Российские спортсмены не разделяют спорт и политику. Они представляют ценности Путина»

Роман Широков: «Почему украинские игроки не замечали, что было 8 лет на Донбассе? Предпочитали не видеть, как сжигали и убивали людей. Россияне не имеют права плевать в спину нашим военным»