НБА. Плей-офф. «Бостон» против «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

Во вторник, 3 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет на своей площадке «Милуоки» .

Джа Морэнта постарается взять реванш у «Голден Стэйт» за поражение в первом матче серии.

Второй раунд

Первые матчи

ведет в серии – 1-0

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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