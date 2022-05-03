НБА. Плей-офф. «Бостон» против «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

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Во вторник, 3 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет на своей площадке «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

«Мемфис» Джа Морэнта постарается взять реванш у «Голден Стэйт» Стефена Карри за поражение в первом матче серии.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

Бостон – Милуоки
Дата проведения
4 мая, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча

«Милуоки» ведет в серии – 1-0

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
4 мая, 04.30, «FedExForum»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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