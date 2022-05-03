НБА. Плей-офф. «Бостон» против «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

Во вторник, 3 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна примет на своей площадке «Милуоки» Янниса Адетокумбо.
«Мемфис» Джа Морэнта постарается взять реванш у «Голден Стэйт» Стефена Карри за поражение в первом матче серии.
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 4 мая, 02.00, «TD Garden»
«Милуоки» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 4 мая, 04.30, «FedExForum»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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