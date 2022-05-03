Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Колорадо» – «Нэшвилл», «Калгари» против «Далласа»

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«Вашингтон» сыграет с «Флоридой» в первом матче серии Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Колорадо»«Нэшвилл», «Калгари» будет противостоять «Далласу».

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Рейнджерс – Питтсбург
Дата проведения
4 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

Флорида – Вашингтон
Дата проведения
4 мая, 02.30, «BB&T Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

Колорадо – Нэшвилл
Дата проведения
4 мая, 04.30, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

 

Калгари – Даллас
Дата проведения
4 мая, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

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