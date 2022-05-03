Генич об истории с Дзюбой: «Лучше не придумать, когда мы говорим, что с точки зрения маркетинга российскому футболу нужны фишки»

увидел в его конфликте с пользу для российского футбола.

Ранее комментатор сообщил, что выиграл у форварда спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – Ивана Сергеева. Дзюба после игры с «Локомотивом» (3:1) негативно отреагировал на обнародование этой истории.

«Спокойно посмотрел матч, уже пошел спать – и начал разрываться телефон. А я студию с Дзюбой не видел.

Не хочу ругаться, но сказать, что я в шоке, – не сказать ничего. То, как историю подает Артем… Мне говорят – зачем это надо было выносить? Ребята, я 10-15 лет работаю в , общался с Артемом более 10 раз – у кромки поля, в самолете… И когда мне говорят, что я что-то вынес и поставил Артема в неудобное положение, то хочется ответить: за эти годы не рассказал никому и ничего из того, что Дзюба мне, как человек-острослов, говорил.

Знаю, что можно, а что нельзя говорить. Эта история не скандальная. Когда мы говорим о том, что с точки зрения маркетинга российскому футболу нужны фишки, лучше этой истории не придумать», – сказал Генич.