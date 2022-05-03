Роман Широков: «Почему украинские игроки не замечали, что было 8 лет на Донбассе? Предпочитали не видеть, как сжигали и убивали людей. Россияне не имеют права плевать в спину нашим военным»

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Роман Широков высказался в поддержку российской армии.

«Я уже говорил – все такие пацифисты стали, украинские футболисты требуют поддержать их. Почему они не замечали, что было 8 лет на Донбассе, почему тогда молчали они?

Поддержали бы – это ваши люди, но вы предпочитали не видеть, как сжигали и убивали людей. Вот бы тогда кричали своим руководителям – давайте не будем этого делать, давайте договоримся.

И что сейчас происходит – они призывают российских футболистам высказаться в поддержку. В поддержку чего? Мне непонятно. Российские футболисты играют у нас, получают деньги у нас, зачастую от госкомпаний, представляют свою страну, а не Украину.

Никто не выступает за то, чтобы вести войну. Но все здравомыслящие люди за свою страну и за ребят, которые защищают интересы нашей страны. И российские футболисты просто не имеют права плевать в спину тем ребятам, нашим военным, которые сражаются за свою страну и за то, чтобы наступил мир. Вот это и надо поддержать.

Только вы, украинские футболисты, 8 лет молчали, деньги отправляли, – на то, на это. Что ж не кричали? А то начали сейчас призывать», – заявил бывший игрок сборной России.

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