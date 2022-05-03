Госдеп США установил, что Бриттни Грайнер была неправомерно задержана в России

Государственный департамент США изменил статус баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под арестом в России.

«Государственный департамент установил, что Российская Федерация неправомерно задержала гражданку США Бриттни Грайнер. С этой решимостью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения Бриттни Грайнер», – говорится в официальном заявлении.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Ранее ситуацией вокруг баскетболистки занималось консульство, которое отслеживает дела любого американца, задержанного за границей, без обязательного вмешательства. В понедельник официальные лица Государственного департамента США заявили об изменениях. При этом представитель США отметил, что Грайнер не считается заложником, что является другой юридической квалификацией, чем незаконно задержанный.

«Бриттни была задержана на 75 дней, и мы ожидаем, что Белый дом сделает все необходимое, чтобы вернуть ее домой», – прокомментировала ситуацию агент игрока Линдси Кагава Колас.

Бриттни является игроком УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в .

Также баскетболистка является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы