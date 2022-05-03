Модрич о мнении, что «Реалу» везет в ЛЧ: «Нас это смешит. Чтобы побеждать из года в год, одной удачи мало»

Хавбек прокомментировал мысль о том, что клубу в везет.

«Людям, которые так считают, нам нечего сказать, пусть думают как хотят.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов не знаю сколько раз, нельзя уповать только на везение. Это немного несправедливо по отношению к нам. Нас это немного смешит. Люди могут говорить что угодно, мы сосредоточены на своей работе и не беспокоимся об этом.

Чтобы из года в год достигать таких вершин, обыгрывать сильных соперников, завоевывать трофеи, нужно нечто большее, чем просто удача. Нужны воля, характер, вера. Вот благодаря чему мы побеждаем», – сказал полузащитник.