Модрич о мнении, что «Реалу» везет в ЛЧ: «Нас это смешит. Чтобы побеждать из года в год, одной удачи мало»

Хавбек «Реала» Лука Модрич прокомментировал мысль о том, что клубу в Лиге чемпионов везет.
«Людям, которые так считают, нам нечего сказать, пусть думают как хотят.
Чтобы выиграть Лигу чемпионов не знаю сколько раз, нельзя уповать только на везение. Это немного несправедливо по отношению к нам. Нас это немного смешит. Люди могут говорить что угодно, мы сосредоточены на своей работе и не беспокоимся об этом.
Чтобы из года в год достигать таких вершин, обыгрывать сильных соперников, завоевывать трофеи, нужно нечто большее, чем просто удача. Нужны воля, характер, вера. Вот благодаря чему мы побеждаем», – сказал полузащитник.