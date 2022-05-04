Шестеркин отразил 79 бросков из 83 в матче с «Питтсбургом». Это 2-й результат по числу сэйвов за матч плей-офф с 1956 года

отразил 79 бросков из 83 в матче с .

Российский вратарь был признан второй звездой первого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Пингвинс» (3:4 3ОТ).

Его 79 сэйвов – это 2-й результат для вратарей в матчах плей-офф, начиная с 1956 года, когда в НХЛ стала официально учитываться статистика бросков.

Рекорд был установлен в 2020 году вратарем «Коламбуса» Йоонасом Корписало в матче серии первого раунда с «Тампой» (2:3 5ОТ). Он отразил 85 бросков из 88.

Наибольшее число сэйвов в победном для своей команды матче сделал вратарь «Ванкувера» в 2007 году. Он отразил 72 броска из 76 в игре серии первого раунда с «Далласом» (5:4 4ОТ).

Отметим, что Шестеркин проводил только второй кубковый матч в карьере в . В 2020 году он выходил на лед в матче с «Коламбусом» в квалификации.