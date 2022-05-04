Джа Морэнт повторил личный рекорд результативности в матче плей-офф – 47 очков

Звездный разыгрывающий повторил личный рекорд результативности в матче плей-офф, набрав 47 очков во второй игре серии против «Голден Стэйт».

«Гризлис» обыграли «Уорриорз» во втором домашнем матче и сравняли счет в серии второго раунда (106:101, 1-1).

Морэнт реализовал 15 из 31 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 12 из 13 с линии штрафных, а также сделал 8 подборов, 8 передач, 3 перехвата и 2 потери за 40,5 минуты на площадке.

22-летний защитник набрал последние 15 очков «Гризлис» в матче, а также забросил ключевой мяч за 1:42, выведя свою команду вперед (100:99).

Морэнт также набрал 47 очков во втором матче серии против «Юты» в прошлом году.

Морэнт был признан самым прогрессирующим игроком сезона-2021/22.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?