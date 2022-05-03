Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» надо выстроиться в чемпионский коридор перед «Зенитом». Чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать»

Франко Камоцци высказался о коридоре почета перед игрой «Спартака» в 29-м туре .

«Безусловно, нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами . Вы должны уважать своих противников. Все время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с , только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», – сказал советник владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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