Советник Федуна Камоцци: «Спартаку» надо выстроиться в чемпионский коридор перед «Зенитом». Чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать»

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Франко Камоцци высказался о коридоре почета перед игрой «Спартака» в 29-м туре РПЛ.

«Безусловно, «Спартаку» нужно выстроиться в чемпионский коридор перед футболистами «Зенита». Вы должны уважать своих противников. Все время.

Помнится, «Интер» в предрождественском дерби с «Миланом», только что выигравшим Межконтинентальный кубок, так и сделал. Всем известно соперничество между «Интером» и «Миланом». Но чтобы научиться побеждать, нужно сначала научиться проигрывать», – сказал советник владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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