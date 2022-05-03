«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала»: «Не собираемся участвовать в этом издевательстве»

«Атлетико» не станет устраивать чемпионский коридор для «Реала».

«Матрасники» объявили об этом в официальном заявлении.

«Некоторые хотят превратить то, что было создано как жест признания чемпиону, в публичную дань, которую соперники должны заплатить для унижения.

«Атлетико» ни при каких обстоятельствах не собирается участвовать в этом издевательстве, в котором полностью забыты истинные ценности спорта. Также это способствует росту напряжения и конфронтации между болельщиками.

В последние годы мы были вовлечены в несколько подобных ситуаций после завоевания различных трофеев, в том числе двух чемпионских титулов, и в некоторых случаях команда-соперник отдавала дань уважения нашим победам, а в других – нет.

Но никогда не возникало таких преувеличенных и искусственных ожиданий или споров, сравнимых с тем, что мы испытываем в последние недели.

«Атлетико» последним стал чемпионом . Кто-нибудь помнит какие-либо разногласия по поводу того, должен ли наш первый соперник после завоевания титула устроить нам чемпионский коридор? Нет, потому что споров не было.

Уметь проигрывать так же важно, как и уметь побеждать. В «Атлетико» мы не пытаемся ничего навязывать другим. Очевидно, мы понимаем жизнь по-другому», – говорится в заявлении «Атлетико».

«Атлетико» примет «Реал» в воскресенье, 8 мая.

Площадь Сибелес – место силы «Реала». На ней празднуют титулы больше 30 лет – хотя раньше там радовались фанаты «Атлетико»