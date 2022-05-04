Малкин забил в 3-м овертайме и принес «Питтсбургу» победу в первом матче серии с «Рейнджерс»

забил в 3-м овертайме и принес над .

«Пингвинс» обыграли клуб из Нью-Йорка в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:3 3ОТ).

Малкин отличился на 106-й минуте. Во втором периоде он также сделал голевую передачу. В итоге его признали первой звездой встречи.

Кубковый гол в овертайме стал для форварда вторым в карьере. Ранее он забивал «Вашингтону» в 2009 году в третьем матче серии второго раунда (4:3 ОТ, 4-3).

Сегодня Евгений (35:42, 6:14 – в большинстве, «0») нанес 6 бросков в створ ворот, применил 2 силовых приема, сделал 1 перехват и допустил 6 потерь шайбы. На вбрасываниях выиграл 38% попыток (8 из 21).