Почеттино не попал в число претендентов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Сампаоли, Гальтье и Женезьо – в списке

Лига 1 опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.
В пятерку лучших не был включен Маурисио Почеттино, хотя его команда – «ПСЖ» – досрочно выиграла чемпионат Франции.
Сообщается, что это второй случай в истории лиги, когда тренер-чемпион оказался вне соответствующей номинации. В 2008 году в список претендентов не попал Ален Перрен, который привел «Лион» к победе в чемпионате.
Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:
Брюно Женезьо («Ренн»);
Антуан Комбуаре («Нант»);