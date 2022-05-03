Почеттино не попал в число претендентов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Сампаоли, Гальтье и Женезьо – в списке

Лига 1 опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

В пятерку лучших не был включен , хотя его команда – – досрочно выиграла чемпионат Франции.

Сообщается, что это второй случай в истории лиги, когда тренер-чемпион оказался вне соответствующей номинации. В 2008 году в список претендентов не попал Ален Перрен, который привел «Лион» к победе в чемпионате.

Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:

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Брюно Женезьо ( );

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(«Нант»);

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