Почеттино не попал в число претендентов на приз лучшему тренеру Лиги 1. Сампаоли, Гальтье и Женезьо – в списке

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Лига 1 опубликовала список номинантов на приз лучшему тренеру сезона.

В пятерку лучших не был включен Маурисио Почеттино, хотя его команда – «ПСЖ» – досрочно выиграла чемпионат Франции.

Сообщается, что это второй случай в истории лиги, когда тренер-чемпион оказался вне соответствующей номинации. В 2008 году в список претендентов не попал Ален Перрен, который привел «Лион» к победе в чемпионате.

Пять претендентов на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Франции:

Хорхе Сампаоли («Марсель»);

Брюно Женезьо («Ренн»);

Кристоф Гальтье («Ницца»);

Антуан Комбуаре («Нант»);

Жюльен Стефан («Страсбур»).

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