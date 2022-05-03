Гвардиола о том, будет ли «Сити» делать коридор для «Реала»: «Нет, это не имеет отношения к ЛЧ»

заявил, что не будет делать для «Реала» чемпионский коридор.

Команды встретятся в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 4 мая. Мадридцы в субботу выиграли чемпионат в 35-й раз.

– Вы будете организовывать коридор для «Реала»?

– Нет. Это не имеет отношения к . Мне тут нечего сказать.

– То есть коридора для «Реала» не будет?

– Это турнир УЕФА... – ответил главный тренер «горожан».

«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор для «Реала»: «Не собираемся участвовать в этом издевательстве»