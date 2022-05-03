Гвардиола о том, будет ли «Сити» делать коридор для «Реала»: «Нет, это не имеет отношения к ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не будет делать для «Реала» чемпионский коридор.

Команды встретятся в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов 4 мая. Мадридцы в субботу выиграли чемпионат Испании в 35-й раз.

– Вы будете организовывать коридор для «Реала»?

– Нет. Это не имеет отношения к Лиге чемпионов. Мне тут нечего сказать.

– То есть коридора для «Реала» не будет?

– Это турнир УЕФА... – ответил главный тренер «горожан».

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