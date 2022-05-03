Итальянский комментатор о Кокорине: «Говорят, Александр пунктуально выполняет свои обязанности в «Фиорентине». К нему нет претензий по тренировкам и быту»

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Итальянский комментатор отметил профессионализм Александра Кокорина.

«К сожалению, у Александра не получилось в «Фиорентине». Жаль, ведь талант у него действительно немалый.

Но каждый сам выбирает себе ту или иную дорогу, совершая иной раз такие ошибки, за которые приходится расплачиваться проблемами в карьере.

Очевидно, что Кокорин мог проявить себя куда ярче, а попади он в Серию А на несколько лет раньше, может, и стал бы здесь заметной фигурой. Почему нет?

Сейчас же, конечно, разговоры в Италии идут в основном о том, когда «Фиорентина» с ним расстанется. Не исключено, что это случится в середине или в конце лета.

При этом мне говорят, что Александр пунктуально выполняет свои профессиональные обязанности во Флоренции и что претензий по части поведения на тренировках и в быту к нему нет», – сказал комментатор итальянского Sky Sport Массимо Марианелла.

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