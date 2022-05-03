Йерро о «Реале» и «Атлетико»: «Для 90% команд устраивают чемпионский коридор после победы в лиге. Это называется уважением»

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Фернандо Йерро высказался об отказе «Атлетико» устраивать чемпионский коридор для «Реала». 

«Я не лезу в чье-то дело, но нужно подумать о коридоре. Я не очень понимаю эту полемику.

Для 90% команд устраивают чемпионский коридор, когда они выходят на следующую игру после победы в лиге. Это и называется уважением. 

[«Реалу»] нужно забыть о «ПСЖ», «Челси», камбэках в матчах против этих команд и думать о камбэке в среду [против «Ман Сити»]. Остальное уже в прошлом. 

Мы знаем, какое значение имеют мелкие детали. Мы играем дома, со своими болельщиками, и именно поэтому я настроен оптимистично, понимая, что сложность максимальна», – сказал бывший защитник «Реала».

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