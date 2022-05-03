Генич извинился за слова о Дзюбе: «Я прав по сути, но не по форме. Негоже опускаться до оскорблений»

Константин Генич извинился за резкие слова в отношении форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме.
Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ