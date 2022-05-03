Генич извинился за слова о Дзюбе: «Я прав по сути, но не по форме. Негоже опускаться до оскорблений»

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Константин Генич извинился за резкие слова в отношении форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«К сожалению, наговорил, может быть, лишнего в другом эфире, отреагировав на слова Дзюбы. Мне бы хотелось извиниться за оскорбления. Я прав по сути, но не по форме.

Негоже мне было опускаться до уровня оскорблений, называть человека агрессивными словами. Эмоции возобладали. Дальше все пусть остается на его совести», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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