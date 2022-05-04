«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал КЕЧ / ЛЧ. Больше только у «Реала», «Милана» и «Баварии»

«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал .

Английский клуб обыграл «Вильярреал» (5:2 – общий счет) по сумме двух матчей в полуфинале турнира. В финале команда тренера Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Сити» или «Реалом».

Для «Ливерпуля» это 10-й выход в финал в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. Из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.

Чаще всех в финал главного еврокубка выходил – 16 раз, и – по 11 раз.

Ранее выигрывал трофей в 2019 году.