«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал КЕЧ / ЛЧ. Больше только у «Реала», «Милана» и «Баварии»

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«Ливерпуль» в десятый раз вышел в финал Лиги чемпионов.

Английский клуб обыграл «Вильярреал» (5:2 – общий счет) по сумме двух матчей в полуфинале турнира. В финале команда тренера Юргена Клоппа встретится с «Манчестер Сити» или «Реалом».

Для «Ливерпуля» это 10-й выход в финал в истории Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов. Из девяти предыдущих финалов «красные» выиграли шесть.

Чаще всех в финал главного еврокубка выходил «Реал» – 16 раз, «Милан» и «Бавария» – по 11 раз.

Ранее «Ливерпуль» выигрывал трофей в 2019 году.

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