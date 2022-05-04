Клопп вышел в финал ЛЧ в 4-й раз и повторил рекорд Липпи. Столько же у Фергюсона и Анчелотти

Теги Милан Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия Юрген Клопп Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Марчелло Липпи рекорды Футбол

Юрген Клопп в четвертый раз добрался до финала Лиги чемпионов.

Немец, возглавляющий «Ливерпуль», повторил рекорд, установленный Марчелло Липпи с «Ювентусом» в 2003 году. До этого итальянский тренер доходил с туринцами до финалов с 1996 по 1998 год.

Также по четыре финала на счету Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед», 1999, 2008, 2009 и 2011 год) и Карло Анчелотти («Милан» – 2003, 2005, 2007 год, «Реал» – 2014 год).

Клопп добирался до финала ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (2013 год) и «Ливерпулем» (2018, 2019, 2022 год).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные