Клопп вышел в финал ЛЧ в 4-й раз и повторил рекорд Липпи. Столько же у Фергюсона и Анчелотти

Юрген Клопп в четвертый раз добрался до финала Лиги чемпионов.
Немец, возглавляющий «Ливерпуль», повторил рекорд, установленный Марчелло Липпи с «Ювентусом» в 2003 году. До этого итальянский тренер доходил с туринцами до финалов с 1996 по 1998 год.
Также по четыре финала на счету Алекса Фергюсона («Манчестер Юнайтед», 1999, 2008, 2009 и 2011 год) и Карло Анчелотти («Милан» – 2003, 2005, 2007 год, «Реал» – 2014 год).
Клопп добирался до финала ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (2013 год) и «Ливерпулем» (2018, 2019, 2022 год).