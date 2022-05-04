Клопп вышел в финал ЛЧ в 4-й раз и повторил рекорд Липпи. Столько же у Фергюсона и Анчелотти

Юрген Клопп в четвертый раз добрался до финала .

Немец, возглавляющий «Ливерпуль», повторил рекорд, установленный Марчелло Липпи с в 2003 году. До этого итальянский тренер доходил с туринцами до финалов с 1996 по 1998 год.

Также по четыре финала на счету Алекса Фергюсона ( , 1999, 2008, 2009 и 2011 год) и Карло Анчелотти («Милан» – 2003, 2005, 2007 год, – 2014 год).

Клопп добирался до финала ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (2013 год) и (2018, 2019, 2022 год).