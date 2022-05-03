В сборной России по биатлону появится должность главного тренера. Им может стать Каминский или Касперович (Metaratings)

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В сборной России по биатлону вне зависимости от исхода выборов президента Союза биатлонистов России (СБР) снова появится должность главного тренера, сообщает Metaratings.ru.

Отчетно-выборная конференция СБР предварительно назначена на 23 июня. О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации заявляли вице-президент Алексей Нуждов и действующий президент Виктор Майгуров

По данным Sports.ru, в случае победы Нуждова главным тренером станет Юрий Каминский. По информации Metaratings.ru, речь может идти о Каминском или Александре Касперовиче

Майгуров также имеет своего кандидата, с которым есть предварительная договоренность.

В прошедшем сезоне в сборной России не было главного тренера. До этого пост занимал Валерий Польховский.

Алексей Нуждов: «В сборной должен быть главный тренер – признанный специалист, который составит команду подчиненных»

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