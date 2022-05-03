Фоссесхолм о речи Степановой в Кремле: «Российские спортсмены не разделяют спорт и политику. Они представляют ценности Путина»

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Норвежская лыжница Хелене Марие Фоссесхолм призналась, что разочарована в Веронике Степановой после речи россиянки на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«Они говорят, что нужно отделять спорт от политики, но Россия определенно не разделяет спорт и политику. Они используют спорт в качестве пропаганды, поэтому нам тоже становится трудно отделять его (от политики). Во всяком случае, когда сами спортсмены их не разделяют. Они представляют ценности Путина. И эти ценности настолько противоположны моим, насколько это возможно», – сказала Фоссесхолм.

Норвежка не знает, как будет относится к Степановой, если они снова встретятся на соревнованиях.

«Я не смогу ответить на этот вопрос, пока это не произойдет. Но ясно, что это вовсе не будет забыто. Очевидно, есть какие-то ценности, которые она отстаивает, иначе она не выкладывала бы это все в соцсети и не защищала так упорно. Эти ценности мне совершенно чужды.

Я не могу себе этого представить. Это странно. Можно только представить себе встречу с человеком, ценности которого противоположны твоим собственным», – добавила лыжница.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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